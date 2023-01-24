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Пригожин призвал США дать ответы на его вопросы о дестабилизирующей деятельности

Пригожин призвал США дать ответы на его вопросы о дестабилизирующей деятельности

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин повторно обратился с вопросом к Белому дому, не получив от него ответа на свое предыдущее письмо.

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