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Тульские новости

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Тулякам рассказали, можно ли менять зимнюю резину в марте

Тулякам рассказали, можно ли менять зимнюю резину в марте

Март, согласно прогнозам синоптиков, туляков ждет вполне теплый. «Новости Брянска» пообщались с экспертом одного из местных автосервисов Владимиром Черкасовым и выяснили, можно ли менять резину на авто уже сейчас.

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