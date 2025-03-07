Тулякам рассказали, можно ли менять зимнюю резину в марте

Март, согласно прогнозам синоптиков, туляков ждет вполне теплый. «Новости Брянска» пообщались с экспертом одного из местных автосервисов Владимиром Черкасовым и выяснили, можно ли менять резину на авто уже сейчас.
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