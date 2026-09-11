Суд приговорил экс-участницу «Дом-2» Брагину к трем годам условно

Бутырский суд Москвы на заседании 11 сентября приговорил бывшую участницу проекта «Дом-2» Анастасию Брагину к трем годам лишения свободы условно по делу о производстве и распространении порнографических материалов.
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