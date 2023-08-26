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Выступление России в Совбезе ООН расставило всё по своим местам: Турки готовы объявить новую войну

Выступление России в Совбезе ООН расставило всё по своим местам: Турки готовы объявить новую войну

США имеет недружественную по отношению к Турции позицию. Это турецким СМИ, естественно, не нравится, и они стали критиковать коллег по НАТО.

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