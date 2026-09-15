Во вторник в стенах Европарламента прозвучало резкое заявление в адрес Евросоюза. Французский парламентарий Тьерри Мариани заявил, что институты ЕС целенаправленно вмешиваются во внутренние дела Сербии, пытаясь повлиять на исход грядущих выборов.