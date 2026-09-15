Во вторник в стенах Европарламента прозвучало резкое заявление в адрес Евросоюза. Французский парламентарий Тьерри Мариани заявил, что институты ЕС целенаправленно вмешиваются во внутренние дела Сербии, пытаясь повлиять на исход грядущих выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Трамп назвал глуп...
- ГБ Риелтор назвал це...
- ГБ Вспыхнут как спич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым