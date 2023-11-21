Российский вирусолог рассказал о случаях необычайно долгой простуды

Необычайно долгую простуду, о которой ранее появилась информация, мог вызвать коронавирус. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
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