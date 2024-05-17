Продавцам на Авито предоставят возможность оставлять отзывы на покупателей Ирэн ОрлонскаяС мая 2024 года пользователи одной из крупнейших онлайн-платформ в России получили возможность оставлять отзывы не только на продавцов, но и на покупателей.