Продавцам на Авито предоставят возможность оставлять отзывы на покупателей Ирэн ОрлонскаяС мая 2024 года пользователи одной из крупнейших онлайн-платформ в России получили возможность оставлять отзывы не только на продавцов, но и на покупателей.
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