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Продавцам на Авито предоставят возможность оставлять отзывы на покупателей

Продавцам на Авито предоставят возможность оставлять отзывы на покупателей

Продавцам на Авито предоставят возможность оставлять отзывы на покупателей Ирэн ОрлонскаяС мая 2024 года пользователи одной из крупнейших онлайн-платформ в России получили возможность оставлять отзывы не только на продавцов, но и на покупателей.

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