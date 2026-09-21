Не каприз, а стресс. Как помочь ребёнку адаптироваться к школе

Александра Кожевникова, Ольга Агафонова Первые учебные дни — для ребёнка стресс. istockphoto.com Порой даже спокойные в детском саду дети, став первоклассниками, начинают капризничать, становятся очень раздражительными.
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