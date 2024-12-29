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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев о Мурзине: «Победа нашего спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Это преемственность, которую создает наша шахматная школа»

18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин победил на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Второе место занял Александр Грищук, третье – Ян Непомнящий.

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