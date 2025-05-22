Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
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