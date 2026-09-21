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Звезда сериала "След" Анна Шерлинг умерла в 46 лет от онкологии

Звезда сериала "След" Анна Шерлинг умерла в 46 лет от онкологии

Российская актриса Анна Шерлинг ушла из жизни в 46 лет. По словам близких, она скончалась после борьбы с тяжелым заболеванием – онкологией груди, сообщает KP.

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