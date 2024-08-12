Бородина назвала подписчиц курицами

Телеведущая Ксения Бородина ответила критикам ее романа с блогером Николаем Сердюковым. К подписчицам, не принимающим ее выбор, она обратилась в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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