В Смоленске продолжится борьба с рекламой запрещенных веществ

Артем Малащенков уже направил обращение на имя Главы города и начальника Управления МВД с просьбой организовать проверку, а также проинформировать, ведется ли борьба с подобным явлением и людьми, которые распространяют подобное.
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