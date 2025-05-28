Против челябинского самокатчика, сбившего человека, возбудили уголовное дело

Главе Следкома Бастрыкину доложат о ходе расследования.Руководителю следственного ведомства России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с инцидентом в Челябинске, где пожилая женщина получила травмы в результате столкновения с электросамокатом.