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Правила безопасности при использовании пиротехники.

Правила безопасности при использовании пиротехники.

Одна из замечательных новогодних традиций этого зажигательного праздника - запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу - однако это источник большинства новогодних травм, особенно для детей, которые так и норовят встать поближе, потрогать салют и проделать другие опасные действия.

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