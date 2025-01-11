Правила безопасности при использовании пиротехники.

Одна из замечательных новогодних традиций этого зажигательного праздника - запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу - однако это источник большинства новогодних травм, особенно для детей, которые так и норовят встать поближе, потрогать салют и проделать другие опасные действия.