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«Вояджер-1» отправил на Землю сигнал через передатчик, который не включался ...

«Вояджер-1» отправил на Землю сигнал через передатчик, который не включался ...

«Вояджер-1» отправил на Землю сигнал через передатчик, который не включался с 1981 годаИз-за проблем в работе основного радиопередатчика космический аппарат «Вояджер-1» послал сигнал на Землю через вспомогательный модуль, не запускавшийся с 1981 года.

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