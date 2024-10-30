«Вояджер-1» отправил на Землю сигнал через передатчик, который не включался с 1981 годаИз-за проблем в работе основного радиопередатчика космический аппарат «Вояджер-1» послал сигнал на Землю через вспомогательный модуль, не запускавшийся с 1981 года.