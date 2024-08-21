Российский бизнес лихорадочно ищет альтернативные способы перевода средств в Китай

Многие китайские банки не просто «затруднили» сотрудничество в части транзакций с российским бизнесом, они просто самоустранились, перестали работать с Россией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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