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Петербургский дневник

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В Петербурге прокуратура требует выплатить 1,5 млн рублей компенсации пострадавшей в ДТП пенсионерке

В Петербурге прокуратура требует выплатить 1,5 млн рублей компенсации пострадавшей в ДТП пенсионерке

Женщина получила множественные травмы Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению 78-летней местной жительницы, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии на Песочной набережной.

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