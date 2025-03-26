В Петербурге прокуратура требует выплатить 1,5 млн рублей компенсации пострадавшей в ДТП пенсионерке

Женщина получила множественные травмы Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению 78-летней местной жительницы, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии на Песочной набережной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии