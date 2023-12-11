Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Крыму устранили глубоко законспирированную сеть агентов украинских спецслужб

В Крыму устранили глубоко законспирированную сеть агентов украинских спецслужб

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности России, взаимодействуя со Следственным комитетом РФ, пресекли деятельность глубоко законспирированной сети агентов украинских спецслужб, которая была создана под контролем Запада на территории Крыма.

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