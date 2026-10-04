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Русская весна

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КНДР заявила о превосходстве её ракет

КНДР заявила о превосходстве её ракет

КНДР разработала технологию, позволяющую задавать ракетам как минимум четыре варианта траектории полёта, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности ещё несколько лет, говорится в заявлении заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

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