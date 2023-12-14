«Знающие уже готовятся»: после разгрома бандеровцев война перекинется на Европу – эксперт 

Ваша Светлость

Путин их предупреждал! Наши военные стали настоящими профессионалами, прикажут и до Буга дойдут, и до Вислы, и до Одера, а в Сене помоют танки! Церемониться с жителями ЕС не станут, алгоритм простой - ультиматум-руки в гору-встреча воинов-освободителей с цветами! В противном случае уничтожение городов Европы, Северной Америки, Японии, мы их на войну на бывшую Украину не приглашали!!!