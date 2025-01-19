«Орешник» вместе с другим вооружением создаст ад на земле по словам Меркуриса

Военный аналитик из Соединенных Королевств Александр Меркурис на трансляции в своем YT-канале предостерег, что современная российская ракета «Орешник» в комплексе с иными ракетными системами представляет собой суровое оружие.
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