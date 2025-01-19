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«Орешник» вместе с другим вооружением создаст ад на земле по словам Меркуриса

Военный аналитик из Соединенных Королевств Александр Меркурис на трансляции в своем YT-канале предостерег, что современная российская ракета «Орешник» в комплексе с иными ракетными системами представляет собой суровое оружие.

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Комментарии
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Samarium
&quot;...представляет собой суровое оружие&quot; куда уж суровее, особенно снаряженное ядерными боеголовками...😀
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