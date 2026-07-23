Как выбрать робот-пылесос для квартиры 40 м²: мой опыт сравнения моделей

Признаюсь честно, еще пару лет назад я смотрела на роботы-пылесосы с изрядной долей скепсиса. В моем представлении это была забавная, но бесполезная штуковина, которая хаотично натыкается на ножки стульев, путается в проводах и создает иллюзию уборки, собирая пыль лишь в центре комнаты.
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