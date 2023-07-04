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Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов

Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 4 июля рассказал, что жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса.

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