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Башкирия ввела новые ограничения из-за коронавируса

В Башкирии ввели новые ограничения в связи с ростом заражения коронавирусом, передает «МИР 24».В торговые центры площадью более тысячи квадратных метров теперь будут пускать вакцинированных, либо уже переболевших, но не более полугода назад.

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