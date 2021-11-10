Башкирия ввела новые ограничения из-за коронавируса

В Башкирии ввели новые ограничения в связи с ростом заражения коронавирусом, передает «МИР 24».В торговые центры площадью более тысячи квадратных метров теперь будут пускать вакцинированных, либо уже переболевших, но не более полугода назад.
В Башкирии ввели новые ограничения в связи с ростом заражения коронавирусом, передает «МИР 24».В торговые центры площадью более тысячи квадратных метров теперь будут пускать вакцинированных, либо уже переболевших, но не более полугода назад.
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