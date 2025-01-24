Эксперт указал на экономические потери для Армении при выходе из ЕАЭС

Парламент Армении готов рассмотреть законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС), однако для присоединения к ЕС нужно выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что значительно ударит по экономике Армении, утверждают эксперты.
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