В России с 1 августа 2026 года произойдет перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу важные законодательные нововведения, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, порядка перерасчета пенсий, поддержки ветеранов и механизма получения налоговых уведомлений.
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