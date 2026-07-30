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Регионы России

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В России с 1 августа 2026 года произойдет перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров

В России с 1 августа 2026 года произойдет перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу важные законодательные нововведения, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, порядка перерасчета пенсий, поддержки ветеранов и механизма получения налоговых уведомлений.

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