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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Технологическое финансирование Китая ускорит поддержку инноваций

Технологическое финансирование Китая ускорит поддержку инноваций

Девять государственных ведомств Китайской Народной Республики, включая Народный банк Китая (НБК), опубликовали совместное уведомление, направленное на радикальное улучшение обмена и интеграции информации в сфере технологического финансирования.

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