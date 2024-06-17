Минпромторг опроверг информацию о приостановке субсидирования радиоэлектр...

Минпромторг опроверг информацию о приостановке субсидирования радиоэлектроникиРанее сообщалось, что Минпромторг приостановил выделение субсидий отечественным радиоэлектронным компаниям, а также начал проверку эффективности использования уже выделенных средств.
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