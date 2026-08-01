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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Баварии» от отказе ФИФА продавать часть прав на ЧМ: «К счастью, это шоу ужасов быстро закончилось. Если внешние инвесторы получат право голоса, основы футбола будут под угрозой»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на отказ ФИФА от планов по продаже части прав на чемпионат мира .

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