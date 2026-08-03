Трамп передумал наносить массированный удар по Ирану

Переговоры между США и Ираном возобновятся сегодня. Уверенность в этом выразил Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на борту своего самолёта, американский лидер сообщил, что передумал наносить массированный удар по Исламской Республике из-за просьб ближневосточных партнёров.