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Трамп передумал наносить массированный удар по Ирану

Трамп передумал наносить массированный удар по Ирану

Переговоры между США и Ираном возобновятся сегодня. Уверенность в этом выразил Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на борту своего самолёта, американский лидер сообщил, что передумал наносить массированный удар по Исламской Республике из-за просьб ближневосточных партнёров.

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