Michael Strain: “Inflation is running hot. American workers and households are falling behind, and are deeply dissatisfied with Donald Trump’s handling of the economy.
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