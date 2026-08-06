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Военкор Поддубный: Запад десятилетиями готовил отмену русских

Член генерального совета партии «Единая Россия», Герой России и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный обозначил ключевые аспекты многолетней информационной кампании, которую коллективный Запад вел против России.

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