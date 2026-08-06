Член генерального совета партии «Единая Россия», Герой России и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный обозначил ключевые аспекты многолетней информационной кампании, которую коллективный Запад вел против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии