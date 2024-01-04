Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников

В пятницу, 5 января, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.
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