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  • лина любимцева
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Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников

Силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников

В пятницу, 5 января, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

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