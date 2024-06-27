"Не молчишь? Лови две пули!" Дичайшая история. Спасенная женщина много рассказала нашим. Не молчишь? Лови.
Соседи "подрезали" свою же снайпершу-бунтарку, а наши спасли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий
Очередной сан инструктор, только с винтовкой. Снайпер по совместительству, не в кого не стрелявший. Святые люди по сути.
Ответить
1 д.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Ну и зачем спасали?Тем более снайпера.
Ответить
22 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ничего, сейчас подшаманят немножко, обязательно что нибудь нароют на неё и посадят.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии