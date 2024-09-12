Александр Дубинский: Сорос и внешнее управление: главные темы украинской информационной агрессии

К слову, был уверен, что претензии к моему телеграмм-каналу будут основаны на том, что я пишу о: — русском агенте Ермаке— татаровской мусорской мафии— коррупции в ДБР и прокуратуре— продажных судах и судьях— действиях Зеленского— и о том, что главное мерило эффективности министра в Украине — его красивые фоточки Но, нет.