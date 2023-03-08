НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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В Пулково из-за метели возможны корректировки времени вылета самолетов

В городе на Неве 8 марта разгулялась непогода: за окном снегопад и сильный ветер. В Северной столице 8 марта разгулялись ветер, сильный снегопад и метель.

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