В Пулково из-за метели возможны корректировки времени вылета самолетов

В городе на Неве 8 марта разгулялась непогода: за окном снегопад и сильный ветер. В Северной столице 8 марта разгулялись ветер, сильный снегопад и метель.
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