РКН: каналы и видеосервисы за год оштрафовали на 50 млн руб. за материалы ЛГБТ*

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Роскомнадзора, с декабря 2022 года было составлено 52 административных протокола против онлайн-кинотеатров за демонстрацию материалов ЛГБТ* со сценами, которые могут быть вредоносными для несовершеннолетних.
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