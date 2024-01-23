РКН: каналы и видеосервисы за год оштрафовали на 50 млн руб. за материалы ЛГБТ*

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Роскомнадзора, с декабря 2022 года было составлено 52 административных протокола против онлайн-кинотеатров за демонстрацию материалов ЛГБТ* со сценами, которые могут быть вредоносными для несовершеннолетних.