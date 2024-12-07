Кабмин направил 61,5 млн рублей на возмещение расходов курянам

Правительство России выделило МЧС России более 61 миллиона рублей для возмещения понесенных бюджетом Курской области расходов на питание и проживание в пунктах временного размещения (ПВР) жителей, вынужденно покинувших свои дома в приграничных районах.
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