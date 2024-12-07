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Курские новости

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Кабмин направил 61,5 млн рублей на возмещение расходов курянам

Кабмин направил 61,5 млн рублей на возмещение расходов курянам

Правительство России выделило МЧС России более 61 миллиона рублей для возмещения понесенных бюджетом Курской области расходов на питание и проживание в пунктах временного размещения (ПВР) жителей, вынужденно покинувших свои дома в приграничных районах.

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