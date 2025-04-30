Арестован лидер ОПГ по делу о хищении денег у бойцов спецоперации в Шереметьево

Банда мошенников крали и вымогали деньги у прибывших в Шереметьево участников СВО.Московский суд арестовал лидера ОПГ, которая обворовывала прибывших в Шереметьево участников специальной военной операции.
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