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Супруга футболиста Павла Погребняка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Супруга футболиста Павла Погребняка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Этой весной 34-летняя Мария Погребняк оказалась в центре скандала в связи с проблемами в семье. Поползли слухи о распаде брака блогера и футболиста: якобы Павел Погребняк съехал от жены и детей, начал развлекаться с девушками, а супруга — готовиться к разводу.

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