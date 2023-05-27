Супруга футболиста Павла Погребняка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Этой весной 34-летняя Мария Погребняк оказалась в центре скандала в связи с проблемами в семье. Поползли слухи о распаде брака блогера и футболиста: якобы Павел Погребняк съехал от жены и детей, начал развлекаться с девушками, а супруга — готовиться к разводу.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- «Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»
Свежие комментарии