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Производитель алтайской гречки прокомментировал ее запрет в Белоруссии

Производитель алтайской гречки прокомментировал ее запрет в Белоруссии

Алтайскую гречку, которую запретили в Белоруссии, проверяли перед отправкой в соседнюю республику. Так новости про обнаруженное несоответствие крупы нормам прокомментировал производитель, его слова приводит РИА Новости.

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