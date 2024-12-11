Производитель алтайской гречки прокомментировал ее запрет в Белоруссии

Алтайскую гречку, которую запретили в Белоруссии, проверяли перед отправкой в соседнюю республику. Так новости про обнаруженное несоответствие крупы нормам прокомментировал производитель, его слова приводит РИА Новости.
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