Журналистку из ЯНАО потеряли в Таиланде

Журналистка из Ноябрьска (ЯНАО) Анна Суховенко потерялась в Таиланде. Женщина перестала выходить на связь в день отъезда неделю назад, на Ямале она работала в ноябрьском телевизионном информационном агентстве «МИГ ТВ».
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