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Финансист Селезнев: покупка 10 пенсионных баллов окупится за 40 лет пенсии

Финансист Селезнев: покупка 10 пенсионных баллов окупится за 40 лет пенсии

Приобретать пенсионные баллы в 2027 году выгодно только тем россиянам, которым не хватает нескольких индивидуальных пенсионных коэффициентов до обязательного минимума.

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