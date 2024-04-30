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Гризманн, Тчуамени, Меньян, Камавинга и Салиба номинированы на приз лучшему французскому игроку за границей

Профсоюз профессиональных футболистов Франции номинировал на эту награду Антуана Гризманна («Атлетико»), Майка Меньяна («Милан»), Орельена Тчуамени («Реал»), Вильяма Салиба («Арсенал») и Эдуардо Камавинга («Реал»).

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