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Татар-информ

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«Казаньоргсинтез» проведет плановый ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена

«Казаньоргсинтез» проведет плановый ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена

На заводах пиролиза и полиэтилена «Казаньоргсинтеза» 9 сентября стартует плановый остановочный ремонт.

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