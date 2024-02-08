Глава МАГАТЭ Гросси отметил улучшение ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции постепенно улучшается. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его выступление опубликовано на сайте агентства.
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