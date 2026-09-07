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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомес с голом – лучший игрок матча «Динамо» и «Спартака» с 8.2 по Индексу ГОЛа. У Бителло 7.9, у Угальде – 5.6, удаленный Тюкавин – худший с 5.5

Артур Гомес получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Динамо» и « Спартаком » (2:1).

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