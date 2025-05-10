Депутат Рады Дубинский: у Европы нет денег на поддержку Украины

У Европы кончаются деньги, чтобы поддерживать Украину, Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, выразил мнение находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.