Депутат Рады Дубинский: у Европы нет денег на поддержку Украины

У Европы кончаются деньги, чтобы поддерживать Украину, Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, выразил мнение находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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