Сотрудники полиции и Росгвардии задержали самых активных участников массовой драки в Кузьминках.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Десятки приезжих устроили массовую драку на юго-востоке Москвы Массовая драка произошла в Москве недалеко от станции метро «Кузьминки».