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Десятки приезжих устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

Десятки приезжих устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали самых активных участников массовой драки в Кузьминках.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Десятки приезжих устроили массовую драку на юго-востоке Москвы Массовая драка произошла в Москве недалеко от станции метро «Кузьминки».

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